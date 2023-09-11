Изидор: «Зенит» — самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор поделился мнением о клубе из Санкт-Петербурга. Француз считает «Зенит» самой большой командой в Российской Премьер-Лиге.

«Что думал о «Зените», когда играл против него? Да, я играл против «Зенита» дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать своё развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдёт мне только на пользу», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».