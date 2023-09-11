Изидор: «Зенит» — самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции
Поделиться
Новичок «Зенита» Вильсон Изидор поделился мнением о клубе из Санкт-Петербурга. Француз считает «Зенит» самой большой командой в Российской Премьер-Лиге.
«Что думал о «Зените», когда играл против него? Да, я играл против «Зенита» дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать своё развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдёт мне только на пользу», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 сентября 2023
-
14:28
-
14:25
-
14:23
-
14:09
-
14:02
-
14:00
-
13:40
-
13:21
-
13:07
-
13:03
-
12:43
-
12:39
-
12:31
-
12:09
-
12:06
-
11:46
-
11:24
-
11:10
-
11:05
-
11:02
-
10:49
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:12
-
10:02
-
09:51
-
09:51
-
09:43
-
09:34
-
09:17
-
08:57
-
08:32
-
07:58
-
07:37
Партнерский контент