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«Ахмат» объявил о подписании полузащитника «Крузейро»

«Ахмат» объявил о подписании полузащитника «Крузейро»
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Грозненский «Ахмат» объявил о подписании контракта с игроком бразильского клуба «Крузейро» Даниэлем Жуниором. Футболист перешёл в российский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что «Ахмат» имеет приоритетное право заключить с игроком долгосрочный контракт после истечения арендного соглашения.

«Даниэлю Жуниору 21 год. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Мы приветствуем Даниэля и желаем ему удачи!» — написала пресс-служба грозненцев.

Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость годичной аренды составит € 150 тыс., а сумма выкупа — € 700 тыс.

В сезоне-2023 Жуниор провёл 11 матчей за «Крузейро» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,4 млн.

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