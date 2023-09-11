Жирков: «Зенит» — основной претендент на чемпионство. Но и остальные могут покусать

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Юрий Жирков считает, что команда Сергея Семака по-прежнему остаётся одним из основных претендентов на чемпионский титул.

«Мой фаворит в этом чемпионате? Малком — большая потеря для «Зенита». Но у них была хорошая скамейка: Мостовой и Ерохин. «Зенит» — один из основных претендентов на чемпионство. Но все команды могут покусать. Я был на игре «Балтика» — «Зенит», вот показатель. Думаю, что всё ещё впереди», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка после семи проведённых встреч.