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Новичок «Зенита» Изидор назвал свои сильные качества

Новичок «Зенита» Изидор назвал свои сильные качества
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Новый нападающий «Зенита» Вильсон Изидор назвал свои сильные футбольные качества. Француз выделил скорость и умение забивать голы. Также Изидор объяснил, почему выбрал в стане сине-бело-голубых 10-й номер.

«Мои сильные качества и главные навыки? Думаю, я по-настоящему быстрый игрок. Еще одно моё качество — умение забивать голы. Мне кажется, я неплох в завершении атак и стараюсь этим пользоваться в каждом матче.

Я выбрал номер 10, потому что я играл под ним в «Локомотиве» и мне он действительно нравится. А ещё раньше под «десяткой» играл мой друг Малком, он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился!» — приводит слова Вильсона Изидора официальный сайт «Зенита».

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