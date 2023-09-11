Игорь Осинькин: не очень понятно, почему Пруцев с весны играет так мало в «Спартаке»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о том, почему полузащитник Данил Пруцев получает мало игрового времени в «Спартаке».

«В первом круге прошлого сезона он был очень важной фигурой у Абаскаля, через него много двигался мяч. Не очень понятно, почему с весны он играет так мало. Когда он выходит на замену или в Кубке, своей активностью и созидательностью он хорошо влияет на игру команды. Но я не могу сказать, какие футболисты на этой позиции нужны тренеру, что он хочет видеть от Пруцева. Это внутреннее дело команды. Могу сказать, что мне только жаль, что Пруцев имеет столько игровой практики. Но любой футболист, который идёт в «Спартак», внутренне должен быть готов к такой ситуации и к сложнейшей конкуренции, как и Антон Зиньковский с Промесом», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Данил Пруцев перебрался в московский «Спартак» в январе 2022 года из «Крыльев Советов».