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Изидор рассказал, на каком языке общается с бразильцами «Зенита»

Изидор рассказал, на каком языке общается с бразильцами «Зенита»
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Новый нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, на каком языке общается с бразильцами из петербургского клуба.

«Разговариваю ли я с бразильцами «Зенита» на португальском языке? Нет. Но, вы знаете, у нас во французском языке довольно много испанских слов, и они немного понимают меня, когда я говорю по-испански. Они, в свою очередь, пытаются говорить со мной по-французски, получается смешно! Думаю, что уже через пару месяцев мы сможем нормально общаться. Ещё я могу немного общаться по-русски с другими игроками — я кое-что понимаю и чуть-чуть говорю», — приводит слова Вильсона Изидора официальный сайт «Зенита».

9 сентября стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, перешедшему в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».

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