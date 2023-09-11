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Узбекистан — Россия: стартовые составы на матч между командами U21

Узбекистан — Россия: стартовые составы на матч между командами U21
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Сегодня, 11 сентября, сборная России U21 сыграет со сверстниками из Узбекистана в товарищеском матче. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Бухара Арена» (Бухара, Узбекистан).

Товарищеские матчи U21 - 2023 . Товарищеские матчи U21
11 сентября 2023, понедельник. 16:00 МСК
Узбекистан U21
1-й тайм
0 : 0
Россия U21

Стартовый состав России: Дёгтев, Агаев, Игнатов, Чурилов, Бозов, Колтаков, Пушкарёв, Иванов, Смелов, Ишков, Згурский

Запасные: Цулая, Митров, Рожков, Рядно, Лобов, Лукиных, Кисляк, Батраков, Воинков, Щетинин, Глебов, Шамонин.

Стартовый состав Узбекистана: Мурадбоев, Файзуллаев, Фомин, Реджабалиев, Хайдаров, Ахмаджонов, Саиднуруллаев, Хайруллаев, Бекмуродов, Уринбоев, Ибраимов.

Запасные: Муркаев, Омоналиев, Хамрабоев, Жураев, Ортыков, Зухридинов, Рашидов, Абдувалиев, Комилов, Ризакулов, Абдурашидов, Тухсанов, Джумаев.

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