Узбекистан — Россия: стартовые составы на матч между командами U21

Сегодня, 11 сентября, сборная России U21 сыграет со сверстниками из Узбекистана в товарищеском матче. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Бухара Арена» (Бухара, Узбекистан).

Стартовый состав России: Дёгтев, Агаев, Игнатов, Чурилов, Бозов, Колтаков, Пушкарёв, Иванов, Смелов, Ишков, Згурский

Запасные: Цулая, Митров, Рожков, Рядно, Лобов, Лукиных, Кисляк, Батраков, Воинков, Щетинин, Глебов, Шамонин.

Стартовый состав Узбекистана: Мурадбоев, Файзуллаев, Фомин, Реджабалиев, Хайдаров, Ахмаджонов, Саиднуруллаев, Хайруллаев, Бекмуродов, Уринбоев, Ибраимов.

Запасные: Муркаев, Омоналиев, Хамрабоев, Жураев, Ортыков, Зухридинов, Рашидов, Абдувалиев, Комилов, Ризакулов, Абдурашидов, Тухсанов, Джумаев.