Курбан Бердыев: «Зенит» в еврокубках тоже выглядел бы очень хорошо

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака.
«Если кто-то думает, что, имея сильных игроков, можно гарантированно стать чемпионом страны, Европы или мира, то ошибается. Сергей проводит очень большую работу с тренерским штабом. Каждый раз он управляет в матчах своими решениями, что говорит о его опыте, который становится всё больше. Сейчас команды не участвуют в еврокубках, но думаю, что там «Зенит» тоже выглядел бы очень хорошо. Были ли в нём качества будущего тренера, когда он ещё был игроком? Да, безусловно. Уже было видно. Но у меня много таких ребят было, тот же Шаронов», — приводит слова Бердыева издание «РБ Спорт».
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. С тех пор сине-бело-голубые под его руководством пять раз становились чемпионами России, один раз выиграли Кубок страны и четыре раза – Суперкубок.
- 11 сентября 2023
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