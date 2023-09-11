Изидор: мне не нравится, когда меня называют джокером

Новый нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о том, что его называли джокером во времена игры за «Локомотив».

«Можно ли меня называть джокером из-за большого количества голов после выхода на замену? Знаете, я здесь для того, чтобы помогать команде — это прежде всего. А голы… Это просто моя работа — забивать. Честно говоря, мне не нравится, когда меня называют джокером, но, если я буду полезен команде даже в таком ключе, меня это устроит», — приводит слова Вильсона Изидора официальный сайт «Зенита».

9 сентября стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, перешедшему в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».