Изидор: мне не нравится, когда меня называют джокером

Новый нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о том, что его называли джокером во времена игры за «Локомотив».
«Можно ли меня называть джокером из-за большого количества голов после выхода на замену? Знаете, я здесь для того, чтобы помогать команде — это прежде всего. А голы… Это просто моя работа — забивать. Честно говоря, мне не нравится, когда меня называют джокером, но, если я буду полезен команде даже в таком ключе, меня это устроит», — приводит слова Вильсона Изидора официальный сайт «Зенита».
9 сентября стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, перешедшему в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».
- 11 сентября 2023
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