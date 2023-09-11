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Илья Вахания: на длинной дистанции «Зенит» всё равно станет чемпионом

Илья Вахания: на длинной дистанции «Зенит» всё равно станет чемпионом
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Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания поделился мнением, кто может стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Думаю, у «Зенита» есть спад. Но на длинной дистанции команда всё равно станет чемпионом. Если взять последние годы, сложно кого-то рядом поставить. Да, «Краснодар» неплохо начал сезон, но посмотрим, как он будет играть на протяжении всего чемпионата. В этом году гегемония «Зенита» не прекратится? Всё возможно. Но всё-таки у «Зенита» чуть больше шансов стать чемпионами за счёт опыта. Они проходили уже через всё. У «Краснодара» давно такого не было. Интересно будет посмотреть на борьбу», — приводит слова Вахании издание «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар». «Зенит» отстаёт от команды Владимира Ивича на три очка после семи сыгранных туров.

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