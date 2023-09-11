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Адиев: радуюсь «Краснодару» на первом месте, но вряд ли у «Зенита» отберут золото РПЛ

Адиев: радуюсь «Краснодару» на первом месте, но вряд ли у «Зенита» отберут золото РПЛ
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Главный тренер сборной Казахстана, российский специалист Магомед Адиев поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Не могу сказать, что пристально слежу за РПЛ. Когда есть время, смотрю матчи. Мне всегда интересно, что происходит в России. Не скажу, что прямо чему-то удивляюсь. Радуюсь, что наконец-то «Краснодар» на первом месте. Понимаю, сколько Галицкий вложил туда души и своих средств. Для человека это отдушина.

Вряд ли у «Зенита» отберут золото РПЛ (смеётся). «Зенит» — очень конкурентоспособная команда. Но в этом году будет не так ощутима разница в классе. Думаю, какую-то борьбу «Зениту» навяжут, но он всё равно останется первым», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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