Магомед Адиев: «Бешикташ» — вызов для Зайнутдинова. Переход должен дать ещё больший рост

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался насчёт перехода экс-футболиста ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».
«Я разговаривал с Бахой. Он осваивается, но полностью ещё не адаптировался. Турция — это немного другая культура. Конечно, ему тяжело. Нужно ещё время. Ему должен пойти на пользу этот переход. В России он доказал, что является неординарным футболистом. Зайнутдинов захотел новый вызов — и получил его в большом турецком клубе. Он будет играть в еврокубках и выступает в сборной — вкупе всё это должно дать ему ещё больший рост.
Кто может последовать его примеру? Подрастает интересная молодёжь. Понятно, что им надо немного времени. Я знаю, что определённый интерес к нашим игрокам клубы проявляют. В Турции вёлся предметный разговор по Быстрову. Есть молодые парни, которые неплохо проявляют себя в сборной, и им это даст толчок для переезда в Европу», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 11 сентября 2023
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