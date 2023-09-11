Аленичев — о тренерской работе: поступали предложения, которые меня не устраивают
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Четырёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о продолжении тренерской карьеры. Он заявил, что получал предложения о работе, которые его не устроили
«Я сам лично не ищу варианты с продолжением тренерской карьеры. Если меня найдут, понадобится моя квалификация тренерская, я рассмотрю предложение, если оно мне понравится. Но пока были предложения, которые меня не устраивают. Конечно, планирую продолжать тренерскую карьеру. С португальскими специалистами я не связывался, чтобы поехать к ним на стажировку», — приводит слова Дмитрия Аленичева ТАСС.
Напомним, последним местом работы Дмитрия Аленичева был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году.
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