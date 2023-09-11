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Изидор: Петербург похож на европейские города — Амстердам, Париж, Рим

Изидор: Петербург похож на европейские города — Амстердам, Париж, Рим
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Новый нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о Санкт-Петербурге и сравнил его с европейскими городами.

«Я прибыл три дня назад и сразу обратил внимание на красоту вашего города. Он во многом похож на европейские города — немного на Амстердам, немного на Париж, немного — на Рим. Потрясающе! Я ходил с широко раскрытыми глазами и любовался — настолько мне здесь понравилось. Этим я занимался больше всего. А ещё мне очень повезло с погодой!» — приводит слова Вильсона Изидора официальный сайт «Зенита».

9 сентября стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, перешедшему в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».

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