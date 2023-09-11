Вахания: может, задумаюсь о возвращении в «Зенит», когда добьёмся всего с «Ростовом»
Поделиться
Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания рассказал, хочет ли когда-нибудь вернуться в санкт-петербургский «Зенит».
«Я отдал «Зениту» 17 лет. Пока не задумывался о возвращении. Может, задумаюсь, когда с «Ростовом» добьёмся всего, чего хотелось бы достичь», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».
Илья Вахания является воспитанником «Зенита». В 2020 году начал выступать за «Зенит-2». За основную команду защитник так и не сыграл. В июле 2023 года 22-летний футболист перешёл в «Ростов». В Российской Премьер-Лиге он дебютировал 5 августа 2023 года в гостевом матче с самарскими «Крыльями Советов» (1:5). В текущем сезоне Вахания провёл семь матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 сентября 2023
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:50
-
18:49
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:20
-
18:19
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:36
-
17:32
-
17:31
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:05
-
16:57
-
16:50
-
16:48
Партнерский контент