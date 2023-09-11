Вахания: может, задумаюсь о возвращении в «Зенит», когда добьёмся всего с «Ростовом»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания рассказал, хочет ли когда-нибудь вернуться в санкт-петербургский «Зенит».

«Я отдал «Зениту» 17 лет. Пока не задумывался о возвращении. Может, задумаюсь, когда с «Ростовом» добьёмся всего, чего хотелось бы достичь», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Илья Вахания является воспитанником «Зенита». В 2020 году начал выступать за «Зенит-2». За основную команду защитник так и не сыграл. В июле 2023 года 22-летний футболист перешёл в «Ростов». В Российской Премьер-Лиге он дебютировал 5 августа 2023 года в гостевом матче с самарскими «Крыльями Советов» (1:5). В текущем сезоне Вахания провёл семь матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу.