Бригада российских судей получила назначение на матч Лиги наций УЕФА среди женщин

Бригада российских арбитров, возглавляемая Верой Опейкиной, получила назначение на матч женской Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Армении и Казахстана. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Встреча состоится 26 сентября в Армении. Опейкиной будут помогать Екатерина Курочкина, Елена Собчук и Надежда Горинова. Это первое назначение российских судей на официальный международный матч с весны 2022 года.

Ранее появлялась информация, что Сергей Карасёв в ближайшее время может получить назначение на матч под эгидой УЕФА.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначений на официальные международные матчи.