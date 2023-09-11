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«Рубин» ведёт переговоры о подписании полузащитника Валентина Вады

«Рубин» ведёт переговоры о подписании полузащитника Валентина Вады
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«Рубин» ведёт переговоры о подписании аргентинского полузащитника Валентина Вады. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вада сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был «Реал Сарагоса». За всё время выступлений за этот коллектив полузащитник провёл 67 матчей, отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Также 27-летний футболист выступал за такие клубы, как французские «Бордо» и «Сент-Этьен», испанские «Тенерифе» и «Альмерию».

На данный момент казанский клуб располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков в семи встречах. 2 сентября в рамках 7-го тура чемпионата России «Рубин» уступил «Пари НН» (1:2).

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