«Рубин» ведёт переговоры о подписании полузащитника Валентина Вады
Поделиться
«Рубин» ведёт переговоры о подписании аргентинского полузащитника Валентина Вады. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Вада сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был «Реал Сарагоса». За всё время выступлений за этот коллектив полузащитник провёл 67 матчей, отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Также 27-летний футболист выступал за такие клубы, как французские «Бордо» и «Сент-Этьен», испанские «Тенерифе» и «Альмерию».
На данный момент казанский клуб располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков в семи встречах. 2 сентября в рамках 7-го тура чемпионата России «Рубин» уступил «Пари НН» (1:2).
Комментарии
- 11 сентября 2023
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:50
-
18:49
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:20
-
18:19
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:36
-
17:32
-
17:31
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:05
-
16:57
-
16:50
-
16:48
Партнерский контент