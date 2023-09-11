Глушенков: в Европе качество футбола повыше, чем в России

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков высказался о стремлении молодых русских игроков побыстрее уехать в клуб из европейских чемпионатов.

«Всем хочется там поиграть. Условно говоря, — фактор еврокубков важен сейчас.

Раньше можно было провести на том уровне пять-шесть матчей в группе и больше, если пройдёшь в плей-офф. В Европе матчей на таком уровне больше именно в чемпионате. Как показывает качество футбола, уровень там повыше, чем в России», — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».

Глушенков выступает за «Локомотив» с декабря 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл 10 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.