Стал известен состав сборной России на матч с олимпийской командой Египта

В товарищеском матче встретятся олимпийская сборная Египта и национальная команда России. Игра пройдёт на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав сборной России: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Литвинов, Мелёхин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.
Запасные: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Лангович, Мусаев, Салтыков, Коваленко, Кузнецов, Прохин.
7 сентября команды провели первый товарищеский матч. Встреча на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет) завершилась вничью — 1:1. На седьмой минуте счёт открыл нападающий египтян Билал Мажар. В начале второго тайма, на 46-й минуте, полузащитник россиян Степан Оганесян забил ответный мяч.
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