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Стал известен состав сборной России на матч с олимпийской командой Египта

Стал известен состав сборной России на матч с олимпийской командой Египта
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В товарищеском матче встретятся олимпийская сборная Египта и национальная команда России. Игра пройдёт на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Египет U23
1-й тайм
0 : 0
Россия

Состав сборной России: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Литвинов, Мелёхин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.
Запасные: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Лангович, Мусаев, Салтыков, Коваленко, Кузнецов, Прохин.

7 сентября команды провели первый товарищеский матч. Встреча на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет) завершилась вничью — 1:1. На седьмой минуте счёт открыл нападающий египтян Билал Мажар. В начале второго тайма, на 46-й минуте, полузащитник россиян Степан Оганесян забил ответный мяч.

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