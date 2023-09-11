Стал известен состав сборной России на матч с олимпийской командой Египта

В товарищеском матче встретятся олимпийская сборная Египта и национальная команда России. Игра пройдёт на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав сборной России: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Литвинов, Мелёхин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.

Запасные: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Лангович, Мусаев, Салтыков, Коваленко, Кузнецов, Прохин.

7 сентября команды провели первый товарищеский матч. Встреча на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет) завершилась вничью — 1:1. На седьмой минуте счёт открыл нападающий египтян Билал Мажар. В начале второго тайма, на 46-й минуте, полузащитник россиян Степан Оганесян забил ответный мяч.