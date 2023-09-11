Россия U21 обыграла сверстников из Узбекистана
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Завершился товарищеский матч между молодёжными сборными России и Узбекистана до 21 года. Встреча прошла на стадионе «Бухара Арена» (Бухара, Узбекистан). Игру обслужила бригада арбитров во главе с Ильгизом Танташевым из Узбекистана. Россияне одержали победу со счётом 2:0.
Счёт был открыт уже на второй минуте, когда гол 17-летнего полузащитника Алексея Колтакова вывел Россию вперёд. На 15-й минуте полузащитник Илья Ишков удвоил преимущество. Также надо отметить, что узбекистанцы заканчивали матч в меньшинстве. Защитник Алиджон Бекмуродов получил вторую жёлтую карточку на 65-й минуте.
Напомним, в пятницу, 8 сентября, прошёл первый товарищеский матч между этими командами. Тогда они сыграли вничью — 3:3.
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