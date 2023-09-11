Райс: я решил перейти в «Арсенал» благодаря Артете

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс рассказал о принципах выбора нового клуба в прошедшее летнее трансферное окно.

«Артета был ключевым фактором в выборе мною нового клуба. В тот момент, когда я встретил его, я понял, что он был тем, с кем я хотел бы работать на протяжении своей дальнейшей карьеры. То, как он говорил, его аура, то, как он видит игру — это просто фантастика.

В «Арсенале» чувствую себя как дома. Очень рад, что принял верное решение», — приводит слова Райса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В текущем сезоне Райс провёл пять матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

Ранее о своём переходе в «Арсенал» рассказал экс-защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.