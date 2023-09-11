Райс: я решил перейти в «Арсенал» благодаря Артете

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс рассказал о принципах выбора нового клуба в прошедшее летнее трансферное окно.
«Артета был ключевым фактором в выборе мною нового клуба. В тот момент, когда я встретил его, я понял, что он был тем, с кем я хотел бы работать на протяжении своей дальнейшей карьеры. То, как он говорил, его аура, то, как он видит игру — это просто фантастика.
В «Арсенале» чувствую себя как дома. Очень рад, что принял верное решение», — приводит слова Райса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В текущем сезоне Райс провёл пять матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.
Ранее о своём переходе в «Арсенал» рассказал экс-защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
- 11 сентября 2023
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:50
-
18:49
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:20
-
18:19
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:36
-
17:32
-
17:31
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:05
-
16:57
-
16:50
-
16:48