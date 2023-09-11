Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Исландия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Люксембург: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Португалия — Люксембург: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Комментарии

В матче 6-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Португалии и Люксембурга. Команды будут играть на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Люксембург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая встреча команд в отборочном турнире к Евро-2024 завершилась разгромной победой Португалии — 6:0.

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы J. Команда набрала 15 очков после пяти матчей. Португальцы имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 15:0. Люксембург находится на третьей строчке, заработав 10 очков.

Материалы по теме
Роналду пропустит матч с Люксембургом из-за перебора жёлтых карточек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android