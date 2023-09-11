Валерий Карпин: на стадионе в Катаре прохладно — лучше, чем за его пределами

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Катара. Встреча состоится завтра, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 мск.

«Настроение перед матчем нормальное. В Катаре я не первый раз, так что ничего нового и сверхъестественного не увидели. Только вот этот стадион – сейчас опробуем его. Единственное, что могу сказать, – прохладно! Это лучше, чем за стадионом.

Как эта система кондиционирования скажется на футболистах, я без понятия. Одно дело тут стоять, другое дело – бегать. Я на таком стадионе первый раз, не знаю, как это работает.

Все доехали, все готовы завтра сыграть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.