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Игрок сборной России Вахания: первая зарплата в «Зените» была 16 тысяч рублей, торт купил

Игрок сборной России Вахания: первая зарплата в «Зените» была 16 тысяч рублей, торт купил
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Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал об условиях, которые были у него в академии «Зенита».

«Какие первые деньги заработал благодаря футболу? Стипендию у нас не платили. Первый контракт получил в 16 лет. Тогда зарабатывал 16 тысяч рублей в месяц. По меркам «Зенита», конечно, не так много. Но это стандартный контракт для игрока академии. На тот момент не ожидал. Денег даже в мыслях не было. Когда позвонили и сказали об этом, обрадовался.

На первую зарплату сразу купил торт для семьи. Родители были за меня рады. Куда ушли остальные деньги, не помню», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Илья Вахания является воспитанником «Зенита», в системе которого провёл 17 лет. В июле этого года 23-летний защитник перешёл в «Ростов».

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