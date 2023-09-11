Игрок сборной России Вахания: первая зарплата в «Зените» была 16 тысяч рублей, торт купил

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал об условиях, которые были у него в академии «Зенита».

«Какие первые деньги заработал благодаря футболу? Стипендию у нас не платили. Первый контракт получил в 16 лет. Тогда зарабатывал 16 тысяч рублей в месяц. По меркам «Зенита», конечно, не так много. Но это стандартный контракт для игрока академии. На тот момент не ожидал. Денег даже в мыслях не было. Когда позвонили и сказали об этом, обрадовался.

На первую зарплату сразу купил торт для семьи. Родители были за меня рады. Куда ушли остальные деньги, не помню», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Илья Вахания является воспитанником «Зенита», в системе которого провёл 17 лет. В июле этого года 23-летний защитник перешёл в «Ростов».