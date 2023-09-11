Игрок сборной России Вахания: первая зарплата в «Зените» была 16 тысяч рублей, торт купил
Поделиться
Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал об условиях, которые были у него в академии «Зенита».
«Какие первые деньги заработал благодаря футболу? Стипендию у нас не платили. Первый контракт получил в 16 лет. Тогда зарабатывал 16 тысяч рублей в месяц. По меркам «Зенита», конечно, не так много. Но это стандартный контракт для игрока академии. На тот момент не ожидал. Денег даже в мыслях не было. Когда позвонили и сказали об этом, обрадовался.
На первую зарплату сразу купил торт для семьи. Родители были за меня рады. Куда ушли остальные деньги, не помню», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».
Илья Вахания является воспитанником «Зенита», в системе которого провёл 17 лет. В июле этого года 23-летний защитник перешёл в «Ростов».
Комментарии
- 11 сентября 2023
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:50
-
18:49
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:20
-
18:19
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:36
-
17:32
-
17:31
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:05
-
16:57
-
16:50
-
16:48
Партнерский контент