Карпин: матч с Катаром не принесёт очки в рейтинг ФИФА? А если да — нас на ЧМ допустят?
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Катара. Встреча состоится завтра, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 мск.
«Что я думаю по тому, что матч не принесёт очков для рейтинга ФИФА? А что он даст? Обгоним кого-то, и? Дальше что? Какое-то движение вверх будет – и? Нас допустят до чемпионата мира что ли?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сегодня, 11 сентября, другой состав национальной команды России встретится с олимпийской сборной Египта. Команды будут играть на стадионе «Суэц» в Суэце (Египт). Начало встречи — в 19:00 мск. Ранее, 7 сентября, соперники провели первый товарищеский матч, который завершился вничью — 1:1.
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