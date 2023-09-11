Баринов: из Катара никого не знаю, но мы их разобрали. Могу сравнить с Ираном

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Катара. Встреча состоится завтра, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 мск.
«Из команды я никого не знаю, матчи их на чемпионате мира не смотрел. Разбирали, как они выходят из обороны, прессингуют, поэтому понимание о команде есть. Сборная достаточно неплохая. По уровню из тех, с кем играли до этого, наверное могу сравнить с Ираном», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сегодня, 11 сентября, другой состав национальной команды России встретится с олимпийской сборной Египта. Команды будут играть на стадионе «Суэц» в Суэце (Египт). Начало встречи — в 19:00 мск. Ранее, 7 сентября, соперники провели первый товарищеский матч, который завершился вничью — 1:1.
- 11 сентября 2023
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