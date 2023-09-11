Погба сдал положительный допинг-тест после матча 1-го тура Серии А
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Допинг-тест французского полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, который он сдал после матча 1-го тура итальянской Серии А, показал положительный результат. Об этом сообщил La Gazzetta dello Sport.
В 1-м туре чемпионата Италии сезона-2023/2024 «Ювентус» на выезде встречался с «Удинезе». Игра завершилась победой туринского клуба со счётом 3:0. Погба на поле не выходил — он провёл весь матч на скамейке запасных.
У Поля Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения. Таким образом, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.
«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А после трёх туров.
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