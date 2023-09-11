Баринов — о 49 игроках в сборной: не все имена ребят вспомню, но в лицо знаю

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о заявке национальной команды на сентябрьский тренировочный сбор. Напомним, главный тренер Валерий Карпин вызвал на него 49 футболистов.

«Первые тренировки были простые, втягивающие, а вот за три дня до игры уже интенсивные. После первого матча с Египтом мы отрабатывали не скажу что, но там у нас получилась полноценная тренировка. Как Валерий Георгиевич и говорил тогда.

То, что вызвали 49 человек, это решение тренера. Мы тренируемся в количестве 22 человек, всё привычно. Наши молодые футболисты сейчас будут играть, пожелаем им удачи.

Знаю ли всех? Имена могу не вспомнить, но визуально знаю», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Ранее российский хавбек высказался об условиях нахождения в Катаре.