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В «Локомотиве» рассказали, какие позиции планируется усилить до закрытия трансферного окна

В «Локомотиве» рассказали, какие позиции планируется усилить до закрытия трансферного окна
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о планах по усилению команды.

«На совете директоров проанализировали ту работу, которая была проделана с декабря прошлого года. Посмотрели и обсудили вопросы по футболистам, которые за этот период влились в коллектив, вопросы по тем игрокам, которые сейчас в аренде или приостановили контракты, в том числе по Изидору.

Наметили, какие позиции наш спортивный блок и селекционная служба должны попытаться усилить до окончания трансферного окна. Это не секрет, мы приоритетно говорили о центральном нападающем и центральном защитнике, а также по возможности об игроке в опорную зону. Сейчас спортивный блок занимается этим вопросом. Сегодня будем снова взаимодействовать с коллегами и смотреть, что наработали за выходные», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

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