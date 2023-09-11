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Египет U23 — Россия: Пиняев открыл счёт с пенальти на седьмой минуте

Египет U23 — Россия: Пиняев открыл счёт с пенальти на седьмой минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются олимпийская сборная Египта и национальная команда России. Игра идёт на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет). Сборная России выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Египет U23
2-й тайм
0 : 1
Россия
0:1 Пиняев – 7'    

На седьмой минуте полузащитник сборной России Сергей Пиняев реализовал пенальти. Рукой в своей штрафной сыграл защитник египтян Мохамед Тарек.

Ранее, 7 сентября, команды провели первый товарищеский матч. Встреча на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет) завершилась вничью — 1:1. На седьмой минуте игры счёт открыл нападающий египтян Билал Мажар. В начале второго тайма, на 46-й минуте, полузащитник россиян Степан Оганесян забил ответный мяч.

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