Алдонин: у сборной состав, который через 2–3 года сможет конкурировать с лучшими командами

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал об интересе и важности матчей национальной команды со сборными Катара и Египта, а также высказался о смене поколения российских футболистов.

«Матчи с Катаром и олимпийской сборной Египта как раз и важны для нашей национальной команды — для тренеров и футболистов, которые вызваны и играют. Также такие игры важны для молодёжи, которая не часто ездит в сборную, а кто-то поехал впервые. Безусловно, такие матчи имеют огромное значение. Многие говорят, что для некоторых опытных футболистов неинтересны такие товарищеские матчи? А что, лучше, чтобы они остались в своих клубах? Чем это будет полезнее? Сейчас перерыв на игры национальных команд, и остаться в клубе — это, по сути, тренироваться с резервистами.

Поэтому я считаю, что если есть вариант приглашать наших легионеров, то на матчи сборных это делать отлично. Понятно, что уровень соперника, может, не самый сильный, а когда, если не сейчас, что-то наигрывать и нарабатывать? А если есть футболисты, которые выступают в других странах, то надо их использовать.

Может на таких товарищеских играх произойти качественная смена поколений и вырасти хорошая команда? Этого никто вам не скажет. Если ты выступаешь в соревнованиях и играешь с сильнейшими сборными, то может вырасти конкурентоспособная национальная команда. А когда ты выбираешь соперников из тех, кто просто может с нами сыграть, то тут непростая история. Клубы не играют в еврокубках, сборная не участвует в международных соревнованиях. Мы делаем всё, что можем, но как на этом фоне может вырасти уровень? Сложно. Только за счёт молодёжи, но тренер так и делает — вызывает состав на перспективу, который, может, через 2–3 года сможет конкурировать с лучшими национальными командами», — приводит слова Алдонина Metaratings.