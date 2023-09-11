Глушенков высказался о завоевании чемпионства Смоленской области своим 52-летним отцом

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Максим Глушенков поделился мнением на тему победы Александра Глушенкова, своего 52-летнего отца, в чемпионате Смоленской области.

«О чём это говорит? О том, что в Смоленске не хотят заниматься карьерным ростом детей-футболистов из детско-юношеских школ. Слышал, что есть пацаны, которые переехали в Москву — если не ошибаюсь, даже в «Локомотиве» есть. Сейчас очень много частных школ. Когда команда с возрастными игроками становится чемпионом области и опережает соперников с более молодыми ребятами, значит, что-то идёт не так», — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».

Глушенков выступает за «Локомотив» с декабря 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл 10 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.