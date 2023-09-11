Вахания: если привыкнуть к Питеру, это будет лучший город на Земле

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания поделился мнением о жизни в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

«Если привыкнуть к Санкт-Петербургу, то он будет лучшим городом на Земле. Когда к погоде привыкаешь, тебя уже ничего не смущает. В снег или дождь гуляешь и получаешь удовольствие. Город очень красивый.

Отличается ли жизнь в Ростове от питерской? Да. В Питере я жил дома, а в Ростове – на базе. Почти не выхожу оттуда. Иногда с ребятами сходим куда-нибудь, но сам пока даже погулять толком не выходил. Жду, когда девушка приедет, будем вместе с ней изучать город», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Илья Вахания является воспитанником «Зенита», в системе которого провёл 17 лет. В июле этого года 23-летний защитник перешёл в «Ростов».