Египет U23 — Россия: хозяева сравняли счёт на 68-й минуте

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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются олимпийская сборная Египта и национальная команда России. Игра проходит на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет). Счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 68-й минуте полузащитник египтян Ибрахим Адель забил ответный мяч. Ему помог рикошет.

В первом тайме, на седьмой минуте, полузащитник сборной России Сергей Пиняев реализовал пенальти. Рукой в своей штрафной сыграл защитник египтян Мохамед Тарек.

7 сентября команды провели первый товарищеский матч. Встреча на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет) завершилась вничью — 1:1. На седьмой минуте счёт открыл нападающий египтян Билал Мажар. В начале второго тайма, на 46-й минуте, полузащитник россиян Степан Оганесян забил ответный мяч.