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Сборная России проиграла олимпийской команде Египта, пропустив два мяча за четыре минуты

Сборная России проиграла олимпийской команде Египта, пропустив два мяча за четыре минуты
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались олимпийская сборная Египта и национальная команда России. Игра прошла на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет). Олимпийская сборная Египта одержала победу со счётом 2:1.

В первом тайме, на седьмой минуте, полузащитник сборной России Сергей Пиняев реализовал пенальти. Рукой в своей штрафной сыграл защитник египтян Мохамед Тарек. На 68-й минуте полузащитник хозяев Ибрахим Адель забил ответный мяч. Ему помог рикошет. Победу египтянам принёс полузащитник Араби Бадр, который отличился на 72-й минуте.

7 сентября команды провели первый товарищеский матч. Встреча на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет) завершилась вничью — 1:1. На седьмой минуте счёт открыл нападающий египтян Билал Мажар. В начале второго тайма, на 46-й минуте, полузащитник россиян Степан Оганесян забил ответный мяч.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Египет U23
Окончен
2 : 1
Россия
0:1 Пиняев – 7'     1:1 Фавзи – 68'     2:1 Бадр – 72'    
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