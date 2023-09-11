Сборная России проиграла олимпийской команде Египта, пропустив два мяча за четыре минуты

Завершился товарищеский матч, в котором встречались олимпийская сборная Египта и национальная команда России. Игра прошла на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет). Олимпийская сборная Египта одержала победу со счётом 2:1.

В первом тайме, на седьмой минуте, полузащитник сборной России Сергей Пиняев реализовал пенальти. Рукой в своей штрафной сыграл защитник египтян Мохамед Тарек. На 68-й минуте полузащитник хозяев Ибрахим Адель забил ответный мяч. Ему помог рикошет. Победу египтянам принёс полузащитник Араби Бадр, который отличился на 72-й минуте.

7 сентября команды провели первый товарищеский матч. Встреча на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет) завершилась вничью — 1:1. На седьмой минуте счёт открыл нападающий египтян Билал Мажар. В начале второго тайма, на 46-й минуте, полузащитник россиян Степан Оганесян забил ответный мяч.