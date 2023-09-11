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Сборная России потерпела первое поражение почти за два года

Сборная России потерпела первое поражение почти за два года
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались олимпийская сборная Египта и национальная команда России. Игра прошла на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет). Олимпийская сборная Египта одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, национальная команда России потерпела первое поражение почти за два года. Предыдущая неудача россиян датирована 14 ноября 2021 года в матче с Хорватией (0:1).

В первом тайме, на седьмой минуте, полузащитник сборной России Сергей Пиняев реализовал пенальти. Рукой в своей штрафной сыграл защитник египтян Мохамед Тарек. На 68-й минуте полузащитник хозяев Ибрахим Адель забил ответный мяч. Ему помог рикошет. Победу египтянам принёс полузащитник Араби Бадр, который отличился на 72-й минуте.

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