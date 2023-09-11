Самедов рассказал о разговоре с Ташуевым после назначения главным тренером «Факела»
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Старший селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал назначение Сергея Ташуева главным тренером воронежцев.
«Цель у «Факела» сейчас одна — набирать очки в каждом туре! Нам нужны победы.
У меня уже был разговор с Ташуевым. Работа ведётся. Мне его тренерская стратегия понятна. Теперь нужно это воплотить в жизнь и побеждать. В клубе сейчас всё хорошо», — приводит слова Самедова «Спорт День За Днём».
Ташуев дебютирует в качестве главного тренера «Факела» в гостевом матче с екатеринбургским «Уралом» в воскресенье, 17 сентября. После семи туров «Факел» занимает 15-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, имея четыре очка в активе. Ранее воронежцы уволили с поста главного тренера Вадима Евсеева.
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