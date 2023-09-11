Сенников: Катар — участник чемпионата мира, поэтому сборная России будет мотивирована
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Бывший футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с национальной командой Катара. Встреча состоится завтра, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.
«Ожидаю увидеть оптимальный состав сборной России в матче с Катаром. Хочется, чтобы на поле вышли лучшие игроки, которые образуют костяк команды. Также хочется увидеть целостную игру и свой стиль от сборной России.
Катар — участник чемпионата мира, поэтому футболисты сборной России будут мотивированы. Все выйдут побеждать. Как можно играть по-другому?» — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сегодня, 11 сентября, состав россиян до 23 лет уступил олимпийской сборной Египта — 1:2.
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