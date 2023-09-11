«Челси» не вёл переговоры о покупке Шерки в летнее трансферное окно

«Челси» не делал официальных запросов о трансфере полузащитника «Лиона» Райана Шерки минувшим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонский клуб следил за хавбеком «Лиона» как за одним из главных молодых европейских талантов, однако представители «аристократов» никогда не вступали в переговоры с боссами французского клуба.

Отмечается, что, помимо «Челси», Шерки интересовались ещё два английских клуба, однако «Олимпик» не захотел продавать своего футболиста.

20-летний Шерки — воспитанник «Лиона». Его контракт с родным клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 30 млн. В прошлом сезоне Шерки забил пять голов и сделал шесть голевых передач в 39 матчах.

Ранее сообщалось о возможном назначении на пост главного тренера «Лиона» итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо.