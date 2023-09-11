«В любом матче надо стремиться к победе». Газзаев — об игре сборной России с Катаром

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с Катаром, который состоится завтра, 12 сентября.

«В сборную было вызвано такое большое количество игроков, чтобы была возможность сыграть двумя составами и задействовать всех футболистов. Им дали возможность сыграть полные матчи с Египтом и Катаром. Учитывая, что на сегодняшний день мы находимся в изоляции, любой соперник и международный матч для нас очень важен. Наша сборная должна использовать любую возможность, чтобы играть международные матчи. Такие встречи дают возможность тренерскому штабу посмотреть на потенциальных кандидатов в национальную команду.

В любом матче любая команда всегда стремится к победе. Говорить о том, что результат нам неинтересен, может только человек, который далёк от футбола. В любом матче надо стремиться к победе. Игроки, которые задействованы за национальную команду, должны проявлять свои лучшие качества», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.