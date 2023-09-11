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Павлюченко: у меня всегда была мечта попасть в одну команду с Титовым и Аленичевым

Павлюченко: у меня всегда была мечта попасть в одну команду с Титовым и Аленичевым
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о мечте сыграть в одной команде с Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым.

«Сбылась детская мечта сыграть с Титовым, Аленичевым, Филимоновым, Хлестовым и другими легендами «Спартака»? С Егором и Дмитрием мне повезло поиграть в «Спартаке». А до этого на игру Титова и Аленичева в Лиге чемпионов я смотрел пацанёнком, у меня всегда была мечта попасть в одну команду с ними. Как футболист я являюсь счастливым человеком, не каждому дано выходить на поле с такими звёздами», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Напомним, 9 сентября состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.

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