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Португалия — Люксембург: португальцы повели с преимуществом в два мяча

В матче 6-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречаются сборные Португалии и Люксембурга. Команды играют на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Португальцы открыли счёт на 12-й минуте благодаря голу защитника Гонсалу Инасиу, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша. Спустя уже шесть минут хозяева упрочили своё лидерство усилиями Гонсалу Рамуша — 2:0.

Первая встреча команд в отборочном турнире к Евро-2024 завершилась разгромной победой Португалии — 6:0.

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы J. Команда набрала 15 очков после пяти матчей. Португальцы имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 15:0. Люксембург находится на третьей строчке, заработав 10 очков.