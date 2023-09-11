«Ювентус» выступил с заявлением в связи с дисквалификацией Погба

Туринский «Ювентус» выступил с заявлением в связи с временной дисквалификацией французского полузащитника Поля Погба из-за положительного допинг-теста, который он сдал после матча 1-го тура итальянской Серии А.
«Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что, сегодня, 11 сентября 2023 года, футболист Поль Погба получил распоряжение о временной дисквалификации от Национального антидопингового трибунала Италии по результатам допинг-тестов, проведённых 20 августа 2023 года.
Клуб оставляет за собой право оценить дальнейшие процедурные действия», — написано в заявлении.
Напомним, у Поля Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения. Таким образом, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.
- 11 сентября 2023
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:17
-
23:11
-
23:05
-
22:59
-
22:43
-
22:34
-
22:28
-
22:28
-
22:20
-
22:20
-
22:17
-
22:09
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
21:50
-
21:36
-
21:35
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:39