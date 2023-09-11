Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Исландия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» выступил с заявлением в связи с дисквалификацией Погба

«Ювентус» выступил с заявлением в связи с дисквалификацией Погба
Аудио-версия:
Комментарии

Туринский «Ювентус» выступил с заявлением в связи с временной дисквалификацией французского полузащитника Поля Погба из-за положительного допинг-теста, который он сдал после матча 1-го тура итальянской Серии А.

«Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что, сегодня, 11 сентября 2023 года, футболист Поль Погба получил распоряжение о временной дисквалификации от Национального антидопингового трибунала Италии по результатам допинг-тестов, проведённых 20 августа 2023 года.

Клуб оставляет за собой право оценить дальнейшие процедурные действия», — написано в заявлении.

Напомним, у Поля Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения. Таким образом, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

Материалы по теме
Погба попался на допинге? Теперь ему грозит до четырёх лет без футбола
Погба попался на допинге? Теперь ему грозит до четырёх лет без футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android