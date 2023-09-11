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«Ювентус» выступил с заявлением в связи с дисквалификацией Погба

Туринский «Ювентус» выступил с заявлением в связи с временной дисквалификацией французского полузащитника Поля Погба из-за положительного допинг-теста, который он сдал после матча 1-го тура итальянской Серии А.

«Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что, сегодня, 11 сентября 2023 года, футболист Поль Погба получил распоряжение о временной дисквалификации от Национального антидопингового трибунала Италии по результатам допинг-тестов, проведённых 20 августа 2023 года.

Клуб оставляет за собой право оценить дальнейшие процедурные действия», — написано в заявлении.

Напомним, у Поля Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения. Таким образом, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.