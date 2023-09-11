Озбилиз: «Спартак» — клуб-победитель, он должен выигрывать трофеи каждый год

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз рассказал, следит ли он за текущими результатами красно-белых.

«Безусловно, я слежу за результатами «Спартака», по возможности смотрю некоторые матчи. Абаскаль? Не могу судить о его работе со стороны, у меня мало информации для этого. Результатов игр и хайлайтов недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Надеюсь, что в этом сезоне красно-белые будут претендовать на чемпионство или возьмут Кубок России. Потому что «Спартак» — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год», — приводит слова Озбилиза «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе у подопечных Гильермо Абаскаля 10 очков после семи туров. В группе D Пути РПЛ Кубка России красно-белые занимают первое место, набрав девять очков в трёх играх.