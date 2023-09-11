Озбилиз: «Спартак» — клуб-победитель, он должен выигрывать трофеи каждый год

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз рассказал, следит ли он за текущими результатами красно-белых.
«Безусловно, я слежу за результатами «Спартака», по возможности смотрю некоторые матчи. Абаскаль? Не могу судить о его работе со стороны, у меня мало информации для этого. Результатов игр и хайлайтов недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Надеюсь, что в этом сезоне красно-белые будут претендовать на чемпионство или возьмут Кубок России. Потому что «Спартак» — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год», — приводит слова Озбилиза «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе у подопечных Гильермо Абаскаля 10 очков после семи туров. В группе D Пути РПЛ Кубка России красно-белые занимают первое место, набрав девять очков в трёх играх.
- 11 сентября 2023
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:17
-
23:11
-
23:05
-
22:59
-
22:43
-
22:34
-
22:28
-
22:28
-
22:20
-
22:20
-
22:17
-
22:09
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
21:50
-
21:36
-
21:35
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:39