Лайзанс: на месте Фернандеса я бы не смог смотреть друзьям в глаза

Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс высказался о резонансном переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Как отнёсся к ситуации с переходом Фернандеса в «Зенит»? Я его не понимаю. В любом случае это его дело. Но я бы так не смог. Я не так долго играл за ЦСКА, как Фернандес, был в команде в два раза меньше по времени, но у меня тут осталось очень много близких друзей. Я бы не смог посмотреть им в глаза. И нет никакой разницы, куда перешёл Фернандес — в «Зенит» или «Спартак», — приводит слова Лайзанса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 32-летний Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении 10 лет (с 2012 по 2022 год). Правый защитник сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.