Изидор: Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Мне и семье было не слишком комфортно в столице

Французский нападающий Вильсон Изидор рассказал о причинах перехода из московского «Локомотива» в питерский «Зенит».

«Включение опции обязательного выкупа в арендное соглашение — это в том числе и моя идея. В первую очередь – мне очень нравится в России. Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы.

Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе – да, почему бы и нет. Причём не стоит ограничиваться несколькими месяцами аренды», – приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Напомним, французский форвард перешёл в «Зенит» на правах годичной аренды с обязательным выкупом. В прошлом сезоне Изидор провёл 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.