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Словакия разгромила Лихтенштейн за шесть минут, Исландия вырвала победу у Боснии

Словакия разгромила Лихтенштейн за шесть минут, Исландия вырвала победу у Боснии
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Завершились матчи 6-го тура группы J отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Сборная Словакии разгромила Лихтенштейн со счётом 3:0, а Исландия обыграла сборную Боснии и Герцеговины — 1:0.

Надо отметить, что словаки забили все три мяча в ворота Лихтенштейна за стартовые шесть минут встречи. Голами отметились Давид Ганцко, Ондрей Дуда и бывший футболист петербургского «Зенита» Роберт Мак, который ещё и ассист на свой счёт записал.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
3 : 0
Лихтенштейн
1:0 Ганцко – 1'     2:0 Дуда – 3'     3:0 Мак – 6'    

Сборная Исландии добыла победу у Боснии и Герцеговины на 90+1-й минуте благодаря голу нападающего Альфреда Финнбогасона.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
1 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Финнбогасон – 90+1'    

После этого тура группу J продолжает возглавлять Португалия, уничтожившая Люксембург (9:0). Словакия находится на втором месте, следом идёт Люксембург, четвёртая позиция у Боснии, затем пятую строчку занимает Исландия, а Лихтенштейн замыкает турнирную таблицу группы.

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