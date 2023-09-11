Словакия разгромила Лихтенштейн за шесть минут, Исландия вырвала победу у Боснии

Завершились матчи 6-го тура группы J отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Сборная Словакии разгромила Лихтенштейн со счётом 3:0, а Исландия обыграла сборную Боснии и Герцеговины — 1:0.
Надо отметить, что словаки забили все три мяча в ворота Лихтенштейна за стартовые шесть минут встречи. Голами отметились Давид Ганцко, Ондрей Дуда и бывший футболист петербургского «Зенита» Роберт Мак, который ещё и ассист на свой счёт записал.
Сборная Исландии добыла победу у Боснии и Герцеговины на 90+1-й минуте благодаря голу нападающего Альфреда Финнбогасона.
После этого тура группу J продолжает возглавлять Португалия, уничтожившая Люксембург (9:0). Словакия находится на втором месте, следом идёт Люксембург, четвёртая позиция у Боснии, затем пятую строчку занимает Исландия, а Лихтенштейн замыкает турнирную таблицу группы.
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