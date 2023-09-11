Сборная Латвии потерпела пятое поражение подряд, уступив Уэльсу в матче отбора к Евро-2024

Завершился матч 6-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Латвии и Уэльса. Команды играли на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михалом Оченашем (Словакия). Сборная Уэльса одержала победу со счётом 2:0.

На 29-й минуте полузащитник гостей Аарон Рэмси реализовал пенальти. В добавленное время Дэвид Брукс забил второй мяч «Уэльса». Это пятое поражение сборной Латвии подряд.

Турнирную таблицу группы D возглавляет сборная Хорватии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Уэльс находится на четвёртой строчке, заработав семь очков за пять игр. Латвия (0) располагается на последней, пятой строчке, сыграв пять матчей.