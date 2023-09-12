Нагорных: ни в один из периодов не задумывались об отставке Галактионова

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о работе главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Мы точно ни в один из периодов в этом году не задумывались об отставке Галактионова. Он очень достойно ведёт свою работу, справляется с теми вызовами, которые ему выпадают. Мы абсолютно доверяем главному тренеру и хотели бы продолжать совместную работу по построению конкурентоспособной команды и выстраиванию всей системы в клубе для подготовки и раскрытия талантливых молодых игроков.

Могу ли сказать, что Галактионов доработает до конца сезона при любых результатах? Это профессиональный спорт, и, к сожалению, результат в нём очень важен. На сегодняшний день мы не задумываемся о том, что при каких-то обстоятельствах можем не доверять нашему главному тренеру. Мы ведём совместную работу и преодолеваем сложности, которые иногда возникают, как и в любой команде», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».