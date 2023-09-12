Сергей Волков рассказал о своих целях после вызова в сборную России

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков рассказал о своих целях.

«Перед началом сезона говорил, что ближайшая цель — попасть в сборную? Какая задача следующая? Нужно подождать дебюта за сборную, посмотреть, как сыграет команда. Будет очень интересный матч, тем более сборная давно не играла.

Дальнейшая цель на этот сезон… Думаю, «Краснодар» может претендовать на чемпионство. И самые максимальные задачи в Кубке. Если будет всё хорошо, то хотел бы попасть в сборную года РПЛ», — приводит слова Волкова Sport24.

Сегодня, 12 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Катаром. Начало игры — в 18:15 мск.

21-летний Сергей Волков в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл все семь матчей. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.